Форвард «Куньлуня» Торопченко дисквалифицирован на три матча

Нападающий «Куньлуня» Алексей Торопченко был удален до конца игры чемпионата КХЛ против «Динамо» (2:6). В третьем периоде он получил большой штраф за удар в колено форварду бело-голубых Владимиру Брюквину.

«На основании представленных материалов было принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлуня» Алексея Торопченко по п.1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу».