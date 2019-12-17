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Форвард «Куньлуня» Смит-Пелли забросил первую шайбу в КХЛ

16:12
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Канадский нападающий «Куньлуня» Деванте Смит-Пелли забросил свою первую шайбу в КХЛ. Видео опубликовал официальный Twitter лиги.

После двух периодов китайский клуб ведет со счетом 4:0. Предыдущим клубом 27-летнего канадца был «Вашингтон», с которым он в 2018 году выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне он провел 54 матча за «Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 8 (4+4) очков, а также три игры в плей-офф (ноль очков).

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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