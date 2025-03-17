Форвард «Куньлуня» Вон дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Куньлуня» Остин Вон дисквалифицирован на один матч, сообщает пресс-служба КХЛ.

«В соответствии с п. 4.4. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан третьим и каждым последующим большим штрафом (5 минут) за драку, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», — говорится в заявлении лиги.

24-летний канадец подрался с Люком Джонсоном («Металлург») в концовке матча FONBET чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:7).