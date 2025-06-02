Форвард Кудрявцев стал игроком «Сочи»

«Сочи» объявил о переходе нападающего Павла Кудрявцева. Клуб подписал контракт с 27-летним хоккеистом сроком на два сезона.

По информации «СЭ», зарплата игрока составит около 50 миллионов рублей за сезон.

«Желаем Павлу Кудрявцеву яркой игры в составе «леопардов»!» — говорится в сообщении южной команды.

Кудрявцев является воспитанником ярославского «Локомотива». С 2022 года он выступал за московское «Динамо». В минувшем сезоне форвард провел 74 матча за бело-голубых в FONBET чемпионате КХЛ и плей-офф, в которых набрал 29 (14+15) очков.