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Форвард Кучерявенко стал игроком московского «Динамо»

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Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим «Нефтехимика» Александром Кучерявенко, сообщается на официальном сайте клуба.

Место форварда в «Нефтехимике» займет нападающий Никита Попугаев.

33-летний Курчавенко дебютировал в КХЛ в составе петербургского СКА в 2008 году, где провел шесть сезонов. Также хоккеист играл за подмосковный «Витязь», омский «Авангард» и екатеринбургский «Автомобилист». С августа 2020 года выступал за «Нефтехимик».

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/135220-aleksandr_kucheryavenko_stal_dinamovtsem

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