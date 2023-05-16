Форвард Коршков перешел в «Амур» в результате обмена

«Амур» объявил об обмене с «Локомотивом», в результате которого в хабаровский клуб перешел форвард Егор Коршков. Железнодорожники получили денежную компенсацию.

Всего он сыграл за «Локомотив» 374 матча, набрав 152 очка.

В прошлом сезоне 26-летний хоккеист играл 40 матчей в регулярном сезоне и набрал 12 (4+8) очков.

В плей-офф он сыграл семь матчей и отдал одну результативную передачу.