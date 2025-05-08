Форвард Короктов покинет «Сибирь»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Сибири» Никита Коротков не будет подписывать новый контракт с новосибирским клубом.

В услугах хоккеиста заинтересованы сразу три клуба Восточной конференции.

Коротков является воспитанником «Сибири». В сезоне-2024/25 28-летний форвард провел за команду 64 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 17 (7+10) очков. В плей-офф на его счету 7 игр.