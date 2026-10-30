Форвард «Динамо» Меркли внесен в список травмированных до середины декабря

Нападающий московского «Динамо» Ник Меркли внесен в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

29-летний канадец из-за повреждения пропустит как минимум полтора месяца.

«Форвард прошел все необходимые обследования и был внесен в список травмированных до середины декабря 2026 года. Желаем нашему десятому номеру скорейшего восстановления и возвращения в строй», — говорится в заявлении бело-голубых.

Меркли присоединился к «Динамо» в июне. До этого он выступал за «Шанхай Дрэгонс». В сезоне-2026/27 форвард провел 22 матча и набрал 11 (6+5) очков.

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