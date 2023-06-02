Форвард Гребенкин объяснил, почему «Амур» не попал в плей-офф

Нападающий «Металлурга» Никита Гребенкин, который провел сезон-2022/23 в «Амуре», в интервью «СЭ» объяснил, почему хабаровский клуб не попал в плей-офф.

— Что помешало «Амуру» попасть в плей-офф?

— Под конец сезона в команде было много травм и болезней. Видимо, мы недоследили за здоровьем. Я тоже заболел и подвел команду. Из-за пневмонии вылетел на пять матчей, а они были самыми важными в сезоне. Ненужные очки потеряли в начале и по ходу чемпионата. Помню игру с ЦСКА. Мы вели весь матч 1:0 и пропустили в большинстве по моей вине. Совершил детскую ошибку. Мы проиграли в основное время, хотя могли забрать два очка и лететь домой с улыбками.

— Вас ругали в раздевалке после ошибки?

— Обстановка была напряженная, но все понимали, что каждый ошибается. В КХЛ нет разлада в коллективе. Все поддерживают друг друга. Без позитива и хорошей атмосферы в раздевалке не выигрывают кубки и медали.

— Травма Евгения Аликина не надломила команду?

— Янис Калниньш тоже хороший вратарь. Возможно, в Аликина больше верили болельщики. Он был основным вратарем «Амура». Первое время без него было тяжело, но мы работали, не ссылались на это. Мы могли выйти в плей-офф, но, видимо, не судьба.