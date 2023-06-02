Форвард Гребенкин объяснил, почему «Амур» не попал в плей-офф
Нападающий «Металлурга» Никита Гребенкин, который провел сезон-2022/23 в «Амуре», в интервью «СЭ» объяснил, почему хабаровский клуб не попал в плей-офф.
— Что помешало «Амуру» попасть в плей-офф?
— Под конец сезона в команде было много травм и болезней. Видимо, мы недоследили за здоровьем. Я тоже заболел и подвел команду. Из-за пневмонии вылетел на пять матчей, а они были самыми важными в сезоне. Ненужные очки потеряли в начале и по ходу чемпионата. Помню игру с ЦСКА. Мы вели весь матч 1:0 и пропустили в большинстве по моей вине. Совершил детскую ошибку. Мы проиграли в основное время, хотя могли забрать два очка и лететь домой с улыбками.
— Вас ругали в раздевалке после ошибки?
— Обстановка была напряженная, но все понимали, что каждый ошибается. В КХЛ нет разлада в коллективе. Все поддерживают друг друга. Без позитива и хорошей атмосферы в раздевалке не выигрывают кубки и медали.
— Травма Евгения Аликина не надломила команду?
— Янис Калниньш тоже хороший вратарь. Возможно, в Аликина больше верили болельщики. Он был основным вратарем «Амура». Первое время без него было тяжело, но мы работали, не ссылались на это. Мы могли выйти в плей-офф, но, видимо, не судьба.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3