Форвард Голышев вернулся в «Автомобилист»

«Автомобилист» заключил контракт с форвардом Анатолием Голышевым, сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Отметим, Голышев уже играл за «Автомобилист» с 2013 по март 2021 года. Всего в составе команды он провел 401 матч, набрав 220 (109+111) очков. В прошедшем сезоне хоккеист в КХЛ сыграл 56 матчей, в которых набрал 27 (12+15) очков. Его показатель полезности составил «+2».

Осенью этого года Голышев заключил контракт с «Нью-Йорком», подписав одностороннее соглашение сроком на один год с зарплатой 750 тысяч долларов. Он принял участие в одном предсезонном матче команды.