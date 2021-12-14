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Форвард Голышев вернулся в «Автомобилист»

11:55
Анатолий Голышев.
Анатолий Голышев.
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«Автомобилист» заключил контракт с форвардом Анатолием Голышевым, сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Отметим, Голышев уже играл за «Автомобилист» с 2013 по март 2021 года. Всего в составе команды он провел 401 матч, набрав 220 (109+111) очков. В прошедшем сезоне хоккеист в КХЛ сыграл 56 матчей, в которых набрал 27 (12+15) очков. Его показатель полезности составил «+2».

Осенью этого года Голышев заключил контракт с «Нью-Йорком», подписав одностороннее соглашение сроком на один год с зарплатой 750 тысяч долларов. Он принял участие в одном предсезонном матче команды.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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