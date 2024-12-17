Форвард Филин рассказал, что помогло ему адаптироваться в «Спартаке»
25-летний нападающий «Спартака» Егор Филин рассказал, кто помог ему стать более уверенным на хоккейной площадке.
«Стал более уверенным. Уверенность эта пришла в том году, когда перешел в «Химик». Экс-главный тренер «Химика» Гришин вселил в меня эту уверенность. Получал успокоение в душе, кайф от хоккея. Это дало большой толчок, и я набирал очки почти в каждом матче. Приехав в «Спартак», мне было проще адаптироваться, потому что эмоционально я был стабилен и чувствовал силу», — сказал Филин Legalbet.ru
В прошлом сезоне Филин принял участие в 9 матчах команды «Химик» и заработал 17 очков, забив 4 шайбы и отдав 13 результативных передач. В этом FONBET чемпионате КХЛ нападающий сыграл за «Спартак» 24 матча, забросил 2 шайбы и отдал 3 результативные передачи.
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|19
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|45
|5
|СКА
|34
|20
|14
|44
|6
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|34
|20
|14
|40
|7
|Динамо Мн
|34
|17
|17
|38
|8
|Торпедо
|34
|16
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|38
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|35
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|21
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|И
|В
|П
|О
|1
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|35
|22
|13
|48
|2
|Сал. Юлаев
|33
|23
|10
|48
|3
|Ак Барс
|32
|21
|11
|44
|4
|Автомобилист
|33
|19
|14
|42
|5
|Адмирал
|37
|18
|19
|41
|6
|Металлург Мг
|36
|19
|17
|40
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Авангард
|33
|15
|18
|32
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|32
|13
|19
|29
|11
|Барыс
|36
|9
|27
|21
|12
|Амур
|36
|7
|29
|18
|17.12
|12:00
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Амур – Адмирал
|1 : 4
|17.12
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|17.12
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|17.12
|19:30
|
ЦСКА – Куньлунь РС
|- : -
|17.12
|19:30
|
Динамо М – Барыс
|- : -
|17.12
|19:30
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СКА – Локомотив
|- : -