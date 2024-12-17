Форвард Филин рассказал, что помогло ему адаптироваться в «Спартаке»

25-летний нападающий «Спартака» Егор Филин рассказал, кто помог ему стать более уверенным на хоккейной площадке.

«Стал более уверенным. Уверенность эта пришла в том году, когда перешел в «Химик». Экс-главный тренер «Химика» Гришин вселил в меня эту уверенность. Получал успокоение в душе, кайф от хоккея. Это дало большой толчок, и я набирал очки почти в каждом матче. Приехав в «Спартак», мне было проще адаптироваться, потому что эмоционально я был стабилен и чувствовал силу», — сказал Филин Legalbet.ru

В прошлом сезоне Филин принял участие в 9 матчах команды «Химик» и заработал 17 очков, забив 4 шайбы и отдав 13 результативных передач. В этом FONBET чемпионате КХЛ нападающий сыграл за «Спартак» 24 матча, забросил 2 шайбы и отдал 3 результативные передачи.