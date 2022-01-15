Форвард «Динамо» Ведин пропустит от 5 до 6 недель из-за травмы верхней части тела

Нападающий московского «Динамо» Антон Ведин выбыл на длительный срок из-за травмы верхней части тела, сообщает пресс-служба бело-голубых.

28-летний швед будет восстанавливаться от 5 до 6 недель. Хоккеист получил повреждение в игре регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (2:3).

Хоккейный клуб «Динамо» Москва желает Антону Ведину здоровья и скорейшего возвращения в строй! — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) January 15, 2022

В сезоне-2021/22 Ведин провел 26 матчей за «Динамо», на его счету 14 (7+7) очков.