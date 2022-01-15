Форвард «Динамо» Ведин пропустит от 5 до 6 недель из-за травмы верхней части тела
Нападающий московского «Динамо» Антон Ведин выбыл на длительный срок из-за травмы верхней части тела, сообщает пресс-служба бело-голубых.
28-летний швед будет восстанавливаться от 5 до 6 недель. Хоккеист получил повреждение в игре регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (2:3).
Хоккейный клуб «Динамо» Москва желает Антону Ведину здоровья и скорейшего возвращения в строй!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) January 15, 2022
В сезоне-2021/22 Ведин провел 26 матчей за «Динамо», на его счету 14 (7+7) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
Результаты / календарь
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
|7.01
|10:00
|
Адмирал – Ак Барс
|4 : 2
|7.01
|10:00
|
Амур – Спартак
|3 : 2 ОТ
|7.01
|14:30
|
ЦСКА – Витязь
|3 : 4 ОТ
|7.01
|15:00
|
Металлург – Локомотив
|3 : 1
|7.01
|17:00
|
СКА – Торпедо
|3 : 0
|7.01
|17:00
|
Сочи – Нефтехимик
|4 : 1
|7.01
|17:30
|
Авангард – Динамо Мн
|3 : 0
|7.01
|20:30
|
Динамо Р – Автомобилист
|- : -
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