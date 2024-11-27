Форвард «Динамо» Уил убежден, что легионеры КХЛ получат крутой опыт в Кубке Первого канала

Канадский нападающий московского «Динамо» Джордан Уил поделился мыслями об участии легионеров КХЛ в Кубке Первого канала.

«Думаю, мы все [легионеры] получим приглашение в сборную мира КХЛ, чтобы принять участие в Кубке Первого канала. Но не знаю, что будет ближе к этим датам, кто сможет принять участие, а кто нет. Кто поедет — получит крутой опыт, кто останется дома — сможет отдохнуть перед второй частью сезона и побыть с семьей», — цитирует Уила Legalbet.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» с 12 по 15 декабря. В турнире также примут участие «Россия 25», национальные сборные Белоруссии и Казахстана.