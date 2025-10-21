Форвард «Динамо» Сикьюра ждет дерби против «Спартака»: «Мы не собираемся терять очки»
Канадский нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча FONBET чемпионата КХЛ против «Спартака».
«Это будет большая игра, нас ждет настоящая битва. Мотивация на такой матч будет всегда: противостояние с соседствующим соперником по местоположению, да и по таблице тоже. Мы не собираемся терять очки. Очень важный матч для нас, который хотелось бы выиграть», — сказал Сикьюра «СЭ».
Нападающий также рассказал о личных целях на матч со «Спартаком».
«Нападающий всегда хочет забивать больше голов, но главное — помогать команде, быть полезным игроком на любой части площадки. Но я стараюсь не думать о себе, а пытаюсь делать все для нашей победы, чтобы мы набирали очки и занимали хорошие места», — добавил Сикьюра.
Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет в четверг, 23 октября. Красно-белые идут на шестом месте в таблице Западной конференции с 19 очками, бело-голубые также набрали 19 очков, но идут строчкой ниже, уступая по дополнительным показателям.
(Денис Клесарев)
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|18
|14
|4
|30
|2
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|3
|Ак Барс
|18
|12
|6
|25
|4
|Авангард
|18
|12
|6
|25
|5
|Трактор
|19
|8
|11
|20
|6
|Нефтехимик
|18
|9
|9
|19
|7
|Амур
|16
|7
|9
|17
|8
|Барыс
|18
|6
|12
|17
|9
|Адмирал
|14
|6
|8
|15
|10
|Сибирь
|17
|7
|10
|15
|11
|Салават Юлаев
|17
|5
|12
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|12
|7
|26
|2
|Северсталь
|18
|12
|6
|24
|3
|Торпедо НН
|20
|11
|9
|23
|4
|Шанхай Дрэгонс
|16
|9
|7
|22
|5
|Динамо Мн
|17
|9
|8
|21
|6
|Спартак
|17
|9
|8
|21
|7
|ЦСКА
|18
|9
|9
|20
|8
|Динамо М
|16
|9
|7
|19
|9
|СКА
|17
|6
|11
|16
|10
|Лада
|18
|4
|14
|10
|11
|Сочи
|15
|4
|11
|10
|23.10
|15:30
|Сибирь – Салават Юлаев
|2 : 5
|23.10
|16:30
|Авангард – Северсталь
|3 : 4 ОТ
|23.10
|17:00
|Автомобилист – Трактор
|5 : 3
|23.10
|19:00
|Нефтехимик – Металлург Мг
|- : -
|23.10
|19:30
|Спартак – Динамо М
|- : -