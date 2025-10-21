Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

21 октября, 19:05

Форвард «Динамо» Сикьюра ждет дерби против «Спартака»: «Мы не собираемся терять очки»

Канадский нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча FONBET чемпионата КХЛ против «Спартака».

«Это будет большая игра, нас ждет настоящая битва. Мотивация на такой матч будет всегда: противостояние с соседствующим соперником по местоположению, да и по таблице тоже. Мы не собираемся терять очки. Очень важный матч для нас, который хотелось бы выиграть», — сказал Сикьюра «СЭ».

Нападающий также рассказал о личных целях на матч со «Спартаком».

«Нападающий всегда хочет забивать больше голов, но главное — помогать команде, быть полезным игроком на любой части площадки. Но я стараюсь не думать о себе, а пытаюсь делать все для нашей победы, чтобы мы набирали очки и занимали хорошие места», — добавил Сикьюра.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет в четверг, 23 октября. Красно-белые идут на шестом месте в таблице Западной конференции с 19 очками, бело-голубые также набрали 19 очков, но идут строчкой ниже, уступая по дополнительным показателям.

(Денис Клесарев)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Российские спортсмены не смогут выступить на Паралимпиаде-2026
Путин согласился с предложением подумать над развитием системы яслей в России
Михаэль Шумахер и Коринна Бетч вместе более тридцати лет
Geely рассказала о комплектациях нового гибрида для России
Европа идет на отчаянные меры на фоне дефицита чипов. Что пишут СМИ
Никитину доверяют, Ларионову «нашли» замену, а дерби – за восьмое место. Что происходит перед матчем СКА - ЦСКА
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов и Разин / скандальный гол СКА / ЦСКА вне зоны плей-офф
Кузнецов и Разин / скандальный гол СКА / ЦСКА вне зоны плей-офф
«Чикаго» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Alexander Maxakov

    Сикьюра - не надо бла -бла , пока из 7 моментов забиваешь один гол ! .

    22.10.2025

    • Сикьюра: «Болею за «Торонто», но победа «Динамо» в Кубке Гагарина будет интереснее»

    «Салават Юлаев» победил «Трактор» и прервал свою пятиматчевую серию поражений
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 18 14 4 30
    2 Автомобилист 20 12 8 26
    3 Ак Барс 18 12 6 25
    4 Авангард 18 12 6 25
    5 Трактор 19 8 11 20
    6 Нефтехимик 18 9 9 19
    7 Амур 16 7 9 17
    8 Барыс 18 6 12 17
    9 Адмирал 14 6 8 15
    10 Сибирь 17 7 10 15
    11 Салават Юлаев 17 5 12 12
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 19 12 7 26
    2 Северсталь 18 12 6 24
    3 Торпедо НН 20 11 9 23
    4 Шанхай Дрэгонс 16 9 7 22
    5 Динамо Мн 17 9 8 21
    6 Спартак 17 9 8 21
    7 ЦСКА 18 9 9 20
    8 Динамо М 16 9 7 19
    9 СКА 17 6 11 16
    10 Лада 18 4 14 10
    11 Сочи 15 4 11 10
    Результаты / календарь
    13.10
    14.10
    15.10
    16.10
    17.10
    18.10
    19.10
    20.10
    21.10
    22.10
    23.10
    24.10
    25.10
    26.10
    27.10
    28.10
    23.10 15:30 Сибирь – Салават Юлаев 2 : 5
    23.10 16:30 Авангард – Северсталь 3 : 4 ОТ
    23.10 17:00 Автомобилист – Трактор 5 : 3
    23.10 19:00 Нефтехимик – Металлург Мг - : -
    23.10 19:30 Спартак – Динамо М - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости