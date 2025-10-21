Форвард «Динамо» Сикьюра ждет дерби против «Спартака»: «Мы не собираемся терять очки»

Канадский нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча FONBET чемпионата КХЛ против «Спартака».

«Это будет большая игра, нас ждет настоящая битва. Мотивация на такой матч будет всегда: противостояние с соседствующим соперником по местоположению, да и по таблице тоже. Мы не собираемся терять очки. Очень важный матч для нас, который хотелось бы выиграть», — сказал Сикьюра «СЭ».

Нападающий также рассказал о личных целях на матч со «Спартаком».

«Нападающий всегда хочет забивать больше голов, но главное — помогать команде, быть полезным игроком на любой части площадки. Но я стараюсь не думать о себе, а пытаюсь делать все для нашей победы, чтобы мы набирали очки и занимали хорошие места», — добавил Сикьюра.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет в четверг, 23 октября. Красно-белые идут на шестом месте в таблице Западной конференции с 19 очками, бело-голубые также набрали 19 очков, но идут строчкой ниже, уступая по дополнительным показателям.

(Денис Клесарев)