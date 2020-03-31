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Форвард «Динамо» Петерссон перейдет в «Локомотив»

14:58
Андре Петерссон. Фото ХК «Динамо» Москва
Андре Петерссон. Фото ХК «Динамо» Москва
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Как стало известно «СЭ», шведский форвард Андре Петерссон, скорее всего, подпишет контракт с «Локомотивом».

Нынешний сезон нападающий провел в «Динамо», однако бело-голубые отказались от продления контракта с хоккеистом. «Локомотив» же готов предложить шведу двухлетний контракт с увеличением зарплаты — в московском клубе Петерссон получал около 50 миллионов рублей в год.

Отметим, что у форварда есть опыт выступлений вместе с другим легионером ярославцев Антоном Ландером.

В текущем сезоне 29-летний хоккеист провел 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 39 (17+22) очков, а также 6 (5+1) баллов в 6 встречах плей-офф.

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