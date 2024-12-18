Форвард «Динамо» Михеев: «Перерыв в КХЛ чуть сбил наш ритм»
Нападающий московского «Динамо» Артем Михеев прокомментировал поражение от «Барыса» (0:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«Мы не до конца были нацелены на ворота, отдавали лишние пасы. И, конечно, реализовать моменты не удалось. Нужно было забивать, чего мы не сделали, поэтому у нас ноль на табло. Пауза в матчах немного сказалась. Когда играешь, легче сохранять форму, перерыв чуть сбил наш ритм. Ничего страшного, у всех эта пауза была», — сказал Михеев Legalbet.ru
У «Динамо» 47 баллов, команда находится на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции.
Источник: Legalbet.ru
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