Комтуа повредил руку в третьем матче с «Трактором»

Нападающий «Динамо» Максим Комтуа повредил руку в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Трактора» (2:3 2ОТ).

После игры форвард бело-голубых появился с повязкой на руке. Фото опубликовал журналист Дмитрий Ерыкалов.

26-летний канадец в этом сезоне набрал 50 (21+29) очков в 62 матчах FONBET Чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина на его счету 13 (7+6) очков в 15 играх.

Четвертый матч между «Динамо» и «Трактором» пройдет 4 мая в Москве.