Галимов: «Впервые играл при президенте Белоруссии. Было приятно»

Нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов поделился впечатлениями от первого матча серии первого раунда Кубка Гагарина против минского «Динамо» (1:3).

Встреча прошла в Минске, на игре присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Насколько приятно играть при такой атмосфере?

— Впервые играл при президенте Белоруссии, — ответил Галимов. — Было приятно.

— Было нервно?

— Наоборот. Надо кайфовать и получать удовольствие. Мне лицо разрезали, но я кайфую.

Минское «Динамо» повело в серии со счетом 1-0. Следующий матч между командами пройдет 26 марта в Минске и начнется в 19.30 (мск).