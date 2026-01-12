Форвард «Динамо» Кудрявцев: «Никто никогда не запрещает забивать. Это вопрос к нам»

Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от первой шайбы в сезоне и рассказал об адаптации после травмы.

12 января бело-голубые проиграли «Торпедо» (3:4 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Насколько важно забить первую шайбу после возвращения?

— Я надеюсь, что это поможет. Есть время до плей-офф. Все остальное впереди.

— Многие критикует за количество заброшенных шайб. Вас это заводит?

— Никто никогда не запрещает забивать. Это вопрос к нам. В любой системе можно найти момент и забить гол.

— Насколько сильно изменился стиль после ухода Кудашова?

— Было примерно что-то подобное. У каждого специалиста свои нюансы. До оптимальных кондиций сложно оценивать, потому что прошло не очень много времени. Коллектив? Не думаю, что глобально что-то поменялось. Пришли всего пару-тройку человек. Мне все знакомо.