Кудрявцев — о камбэке в матче с «Локомотивом»: «Мы выложились на максимум и добились результата»

Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев поделился впечатлениями после победы над «Локомотивом» (5:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— У вас сегодня дубль. Показалось, что забивать «Локомотиву», как бывшему клубу, вдвойне приятнее.

— Я первый гол не отмечал, а второй гол сравнял игру, просто классная передача была, поэтому немножко отпраздновал. Я вообще редко праздную свои голы.

— Что произошло с командой во втором перерыве после которого игра команды кардинально поменялась?

— Я думаю, что важно добавлять в ключевых отрезках матча. Мы постарались добавить все резервы, потому что следующая игра только через несколько дней. Мы выложились на максимум и добились результата.

В нынешнем сезоне Кудрявцев принял участие в 51 встрече и набрал 22 (9+13) очка.