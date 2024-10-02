Форвард «Динамо» Комтуа не считает, что играет слишком жестко

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа заявил, что не считает свою игру слишком агрессивной.

«Если честно, я удивлен, что кто-то считает мою игру слишком агрессивной. Мы все-таки играем в хоккей, это жесткая игра. Здесь много борьбы, много контактов, это часть игры», — приводит ТАСС слова Комтуа.

25-летний форвард провел 8 матчей за «Динамо» в нынешнем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ и получил шесть малых штрафов.