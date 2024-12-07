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Сегодня, 21:23

Ильенко: «Нынешняя форма «Динамо» — это еще не наш пик»

Диана Андрющенко
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Форвард «Динамо» Артем Ильенко высказался о прогрессе в игре команды.

«Когда побеждаешь, то в команде другое настроение. Тренировки легче проходят. Это далеко не наш пик. Немного расстраивает, что мы можем правильно играть с сильными соперниками, а в каких-то играх при счете в нашу пользу умудряемся пропускать ненужные голы и упускаем победу», — цитирует Ильенко «ВсеПроСпорт».

В этом сезоне 28-летний россиянин набрал 11 (5+6) очков в 34 матчах. Бело-голубые с 45 очками занимают третье место в Западной конференции КХЛ.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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