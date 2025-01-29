Форвард «Динамо» Ильенко выбыл из-за травмы до конца февраля

Нападающий московского «Динамо» Артем Ильенко из-за травмы выбыл до конца февраля, сообщает пресс-служба клуба.

28-летний россиянин получил повреждение в матче против «Локомотива»: форвард ярославцев Максим Шалунов ударил соперника клюшкой в ногу. Сам Шалунов получил дисквалификацию на два матча.

В текущем сезоне Ильенко провел 49 матчей, в которых набрал 16 (7+9) очков.