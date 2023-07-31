Форвард «Динамо» Гусев заявил, что тема с НХЛ для него не закрыта

Нападающий «Динамо» Никита Гусев не считает закрытой тему своего возвращения в НХЛ.

«Тема с НХЛ для меня не закрыта. Но сейчас я игрок «Динамо», и мы готовимся к новому сезону, поэтому все мысли здесь. Для того чтобы начать думать на эту тему, нужно добиться с «Динамо» хороших результатов в сезоне», — цитирует Гусева ТАСС.