Форвард «Динамо» Джиошвили: «Против «Северстали» тяжело играть, практически невозможно контролировать шайбу»
Форвард «Динамо» Максим Джиошвили подвел итоги матча против «Северстали» (3:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.
«Почему игра стала более спокойной после двух заброшенных шайб в первом периоде? Обе команды, мы в большей степени, перестали реализовывать моменты. От этого матч встал в небольшой ступор. У нас в первой двадцатиминутке было много возможностей поразить ворота.
Против «Северстали» тяжело играть, они на всех участках льда действуют быстро. Практически невозможно задержать и контролировать шайбу. Я бы не сказал, что череповецкая команда для нас удобный соперник, но, слава Богу, получается выигрывать», — цитирует Джиошвили Legalbet.
Бело-голубые одержали пятую победу подряд и с 59 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, череповецкая команда (55 очков) — на шестой строчке.
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|74
|2
|Динамо М
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|17
|59
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|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Спартак
|43
|26
|17
|57
|5
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|6
|Северсталь
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|27
|18
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
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|16
|27
|37
|11
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|43
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|В
|П
|О
|1
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|18
|61
|2
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|43
|28
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|28
|15
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|Металлург Мг
|45
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|17
|58
|5
|Автомобилист
|43
|24
|19
|54
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
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|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|43
|19
|24
|42
|9
|Лада
|43
|18
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|44
|14
|30
|40
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|45
|9
|36
|23
|15.01
|15:30
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Сибирь – Трактор
|- : -
|15.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|15.01
|19:30
|
Спартак – Автомобилист
|- : -
|15.01
|19:30
|
Витязь – Сочи
|- : -