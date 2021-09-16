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Форвард «Динамо» Чебыкин продлил голевую серию в КХЛ до 3 матчей

16:55
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В эти минуты в Новосибирске проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Сибирь» принимает на своем льду московское «Динамо». К концу третьего периода счет в матче — 0:3.

На шестой минуте второго периода отличился форвард гостей Николай Чебыкин. Таким образом, 24-летний форвард отличился в третьей игре кряду.

Всего на счету Чебыкина в 6 матчах нынешнего сезона 6 голов при показателе полезности «+3» и 2 минутах штрафного времени.

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Александр Кравченко все материалы автора

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