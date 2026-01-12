Спронг — об адаптации в «Автомобилисте»: «Мне помогают не только легионеры, но и русские ребята, которые говорят по-английски»

Форвард «Автомобилиста» Даниэль Спронг, обменянный из ЦСКА на денежную компенсацию, в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями о новой команде.

— В составе команды уже собрано много легионеров, насколько это важно для вас во время акклиматизации? Возможно, с кем-то вы уже были знакомы?

— Да, конечно, они мне помогают, но в команде есть и русские ребята, которые разговаривают по-английски, поэтому мне легко вливаться в коллектив. Как я и говорил, меня тепло встретили. Я надеюсь, что с течением времени мы сможем показывать свою лучшую игру.

(Богдан Носиновский)