Форвард ЦСКА: «Я за канадский формат площадок во всей лиге»
Нападающий ЦСКА Антон Слепышев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:0).
— Со СКА все игры принципиальные, получился быстрый и интересный матч. Я не удивился своему голу, здесь маленькая площадка, а мы ни разу пока не играли на такой, так что нас просили быстро все делать. Быстро бросил и забил, — сказал Слепышев.
— Выцеливали девятку?
— Я ждал передачи от Киселевича, он отлично отдал, а я просто сыграл на ворота.
— ЦСКА начал матч скомканно.
— Не сказал бы. В первых сменах привыкали к площадке, плюс здесь болельщики питерские. Но быстро освоились, у нас много кто за океаном играл. Мне канадская коробка нравится, я за такой формат во всей лиге. (Игорь Еронко)
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