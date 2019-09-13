Форвард ЦСКА: «Я за канадский формат площадок во всей лиге»

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:0).

— Со СКА все игры принципиальные, получился быстрый и интересный матч. Я не удивился своему голу, здесь маленькая площадка, а мы ни разу пока не играли на такой, так что нас просили быстро все делать. Быстро бросил и забил, — сказал Слепышев.

— Выцеливали девятку?

— Я ждал передачи от Киселевича, он отлично отдал, а я просто сыграл на ворота.

— ЦСКА начал матч скомканно.

— Не сказал бы. В первых сменах привыкали к площадке, плюс здесь болельщики питерские. Но быстро освоились, у нас много кто за океаном играл. Мне канадская коробка нравится, я за такой формат во всей лиге. (Игорь Еронко)

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