Форвард ЦСКА Соркин: «У нашей тройки нет никакой магии»
Нападающий ЦСКА Максим Соркин поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (3:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
— Хорошая игра уровня плей-офф, — сказал Соркин. — Самое главное, что мы выиграли. Нам полезно играть такие матчи. Надеюсь, что дальше продолжим побеждать.
— После двух поражений подряд какой разговор был в раздевалке?
— Мы разговариваем после каждой игры, особенно после двух поражений, потому что играли мы не так, как хотели бы болельщики и тренер. Разговор в команде идет всегда. Страсти закипают, поэтому такие моменты случаются в игре.
— Очень часто были провокации от «Динамо». Какие у вас были эмоции?
— Это хоккей. Нам было важно перетерпеть соперника. Если соперник задирается, то нужно терпеть и наказывать.
— Пакетт сегодня активно лез на вратаря. Как это выглядело с вашей стороны?
— В дерби всегда такие эмоции. Они тоже хотят выиграть.
— ЦСКА набрал свою пиковую форму?
— Сейчас сложно сказать. Нужно побеждать в каждой игре.
— В чем секрет вашей тройки?
— Сегодня мы не удивили никого. У нас нет никакой магии, нам важно помогать команде побеждать, а не набирать очки.
— Слепышев играл против бывшей команды. Было ли в этом что-то особенное?
— Специальных заготовок не было. Мы знаем его сильные и слабые стороны, акцента на нем не делали. Его адаптация потихоньку проходит. Надеюсь, что он дальше продолжит в том же духе.
— У Гурьянова вторая шайба. Какие эмоции, когда выходишь с ним в одной команде?
— Хорошие эмоции. Сижу с ним вместе в раздевалке.
— Что он вам говорит?
— Он всем подсказывает. Мы же не первый день в хоккей играем.
Федор Носов
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|6
|4
|2
|8
|2
|Сал. Юлаев
|5
|4
|1
|8
|3
|Трактор
|5
|3
|2
|7
|4
|Автомобилист
|6
|3
|3
|7
|5
|Авангард
|6
|3
|3
|7
|6
|Сибирь
|6
|3
|3
|6
|7
|Адмирал
|4
|2
|2
|5
|8
|Лада
|6
|2
|4
|5
|9
|Амур
|5
|2
|3
|4
|10
|Ак Барс
|4
|2
|2
|4
|11
|Барыс
|5
|1
|4
|3
|12
|Металлург Мг
|6
|1
|5
|2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|6
|5
|1
|10
|2
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|3
|Северсталь
|6
|4
|2
|8
|4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|7
|5
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|6
|6
|Куньлунь РС
|6
|3
|3
|6
|7
|СКА
|5
|2
|3
|5
|8
|Торпедо
|6
|2
|4
|5
|9
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|10
|Динамо М
|6
|2
|4
|4
|11
|Сочи
|4
|2
|2
|4
|17.09
|12:30
|
Адмирал – Куньлунь РС
|7 : 1
|17.09
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|5 : 2
|17.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|4 : 2
|17.09
|17:00
|
Автомобилист – Барыс
|1 : 2 ОТ
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Лада
|2 : 1
|17.09
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|3 : 1