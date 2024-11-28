Форвард ЦСКА Окулов набрал 400-е очко в КХЛ

Нападающий ЦСКА Константин Окулов отличился в матче FONBET Чемпионата КХЛ против московского «Динамо».

29-летний хоккеист забил гол во втором периоде, открыв счет в игре.

Окулов набрал 400-е очко за карьеру в КХЛ. Теперь на его счету 153 гола и 247 результативных передач в 603 матчах в лиге.

Форвард ЦСКА стал 22-м игроком в истории КХЛ, достигшим этой отметки.