Форвард ЦСКА Бучельников пропустит около трех месяцев из-за травмы

По информации «СЭ», нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников из-за травмы пропустит около трех месяцев.

В пятницу, 28 ноября московский клуб внес 22-летнего хоккеиста в список травмированных. В понедельник, 1 декабря россиянину предстоит операция в Москве.

Бучельников перешел в московский клуб в межсезонье из «Витязя» и набрал 20 (10+10) очков в 30 матчах текущего регулярного чемпионата КХЛ.