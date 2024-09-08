Абрамов: «ЦСКА неудачно начал матч с «Адмиралом». Хорошо, что мы победили»

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов прокомментировал домашнюю победу своей команды над «Адмиралом» (6:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Абрамов в прошедшей встрече забил два гола и отдал две передачи.

«У нас получились хорошие голы, забивать всегда очень приятно. Неудачное у нас было начало игры: соперник выбежал из-под нас и забил. Хорошо, что вернулись в игру и победили», — цитирует Абрамова пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА набрал два очка и расположился на седьмом месте в таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы примут «Сибирь» 10 сентября.