Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:48

Форвард Чебыкин стал игроком «Северстали»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий Николай Чебыкин перешел в «Северсталь», сообщает пресс-служба клуба.

Николай является воспитанником хоккейной школы московского «Динамо». В 2016 году он дебютировал в КХЛ в составе команды «Динамо Москва». Затем он выступал за клубы «Салават Юлаев», «Трактор», «Спартак» и «Адмирал».

В сезоне -2024/25 Николай провел 25 матчей за хоккейный клуб «Сочи», набрав 8 результативных баллов (1 гол и 7 передач) при показателе полезности +6.

Источник: Telegram-канал «Северстали»
Николай Чебыкин
ХК Северсталь
Читайте также
Тутберидзе не сдержала слез после победы Петросян на чемпионате России
Путин заявил, что ответ на атаку ВСУ по Татарстану будет многократно сильнее
Крейсер ВМС США ошибочно сбил истребитель F/A-18 в небе над Красным морем
Сотникова подвела итоги чемпионата России-2025
«Динамо» лишится лидера, «Локо» готовит 100 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
Катар пригрозил странам ЕС прекратить поставки газа из-за новых штрафов
Популярное видео
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Подъяпольский: «Тысячи человек написали мне после перехода в «Динамо». Спасибо им большое»

Квартальнов рассказал, как поздний приезд в Ташкент нарушил планы минского «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 38 29 9 60
2 Спартак 36 23 13 51
3 Динамо М 37 23 14 49
4 ЦСКА 35 21 14 49
5 СКА 37 22 15 48
6 Северсталь 36 22 14 44
7 Динамо Мн 36 19 17 42
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 35 11 24 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 37 23 14 50
2 Сал. Юлаев 35 23 12 48
3 Ак Барс 34 22 12 46
4 Автомобилист 35 20 15 44
5 Металлург Мг 38 21 17 44
6 Адмирал 39 18 21 42
7 Авангард 36 17 19 36
8 Нефтехимик 36 13 23 36
9 Лада 34 14 20 33
10 Сибирь 34 13 21 29
11 Барыс 39 10 29 23
12 Амур 37 8 29 20
Результаты / календарь
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
22.12 17:00
Северсталь – Автомобилист
 - : -
22.12 17:00
ЦСКА – Нефтехимик
 - : -
22.12 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
22.12 17:00
Динамо Мн – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости