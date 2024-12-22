Форвард Чебыкин стал игроком «Северстали»

Нападающий Николай Чебыкин перешел в «Северсталь», сообщает пресс-служба клуба.

Николай является воспитанником хоккейной школы московского «Динамо». В 2016 году он дебютировал в КХЛ в составе команды «Динамо Москва». Затем он выступал за клубы «Салават Юлаев», «Трактор», «Спартак» и «Адмирал».

В сезоне -2024/25 Николай провел 25 матчей за хоккейный клуб «Сочи», набрав 8 результативных баллов (1 гол и 7 передач) при показателе полезности +6.