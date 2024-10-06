Кодола: «С приходом Буцаева стабильных троек пока нет»
Форвард «Барыса» Владислав Кодола поделился мнением о приходе в команду тренера Вячеслава Буцаева.
«Со всеми партнерами хорошо общаюсь. Правда, сейчас у нас перестановки. Пришел новый тренер и ищет оптимальные сочетания, подъехали новые ребята. Стабильных троек пока нет», — цитирует игрока legalbet.
«Барыс» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции с 5 очками.
Источник: legalbet.ru
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