Форвард «Барыса» Шестаков назвал лучших нападающих в КХЛ и НХЛ

Нападающий «Барыса» Аркадий Шестаков перечислил лучших форвардов НХЛ и КХЛ.

«[В КХЛ] Корбин Найт мне очень нравился. Кертис Волк — очень хороший, очень подвижный игрок. В НХЛ — Макдэвид. Потом, наверное, Малкин, он вообще в огне», — цитирует игрока Mataratings.ru.

В этом сезоне НХЛ Малкин провел за «Питтсбург» 14 матчей и набрал 17 (8+9) очков.