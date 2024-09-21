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Сегодня, 12:09

Форвард «Автомобилиста» Романцев провел 500-й матч в КХЛ

Руслан Минаев
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Нападающий «Автомобилиста» Даниил Романцев провел 500-й матч в КХЛ.

Юбилейным для 31-летнего форварда стала игра ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:0). Романцев набрал в 500 матчах 120 (65+55) очков.

Ранее он играл за «Сибирь», «Амур», «Нефтехимик», «Локомотив» и «Югру».

КХЛ
ХК Автомобилист
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1 Автомобилист 7 4 3 9
2 Трактор 6 4 2 9
3 Сибирь 7 4 3 8
4 Нефтехимик 7 4 3 8
5 Сал. Юлаев 5 4 1 8
6 Адмирал 5 3 2 7
7 Авангард 7 3 4 7
8 Ак Барс 5 3 2 6
9 Лада 6 2 4 5
10 Амур 5 2 3 4
11 Барыс 6 1 5 3
12 Металлург Мг 6 1 5 2
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 6 5 1 10
2 Северсталь 7 5 2 10
3 ЦСКА 7 4 3 9
4 Спартак 5 4 1 9
5 СКА 6 3 3 7
6 Динамо Мн 5 3 2 6
7 Куньлунь РС 7 3 4 6
8 Торпедо 7 2 5 5
9 Витязь 6 2 4 4
10 Динамо М 7 2 5 4
11 Сочи 5 2 3 4
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Торпедо – СКА
 - : -
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Локомотив – Сал. Юлаев
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