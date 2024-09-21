Форвард «Автомобилиста» Романцев провел 500-й матч в КХЛ

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Нападающий «Автомобилиста» Даниил Романцев провел 500-й матч в КХЛ.

Юбилейным для 31-летнего форварда стала игра ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:0). Романцев набрал в 500 матчах 120 (65+55) очков.

Ранее он играл за «Сибирь», «Амур», «Нефтехимик», «Локомотив» и «Югру».