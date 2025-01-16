Канадский форвард «Автомобилиста» Меркли: «Узнал от ребят из команды несколько русских слов»
Канадский форвард «Автомобилиста» Ник Меркли рассказал, с кем общается в команде и учит ли русский язык.
«Честно, маленькая группа людей, с кем я общаюсь, но я стараюсь начинать общаться со всеми. Я знаю несколько русских слов. Некоторые из них я узнал от ребят из команды. Я знаю цвета и цифры, сам начинаю учить некоторые слова на русском языке», — приводит Legalbet слова Меркли.
Также хоккеист сравнил Екатеринбург с Минском. Ранее Меркли выступал за белорусское «Динамо».
«По моему мнению они похожи. Прекрасные города. Я счастлив, что оказался в двух хороших местах. И конечно, я наслаждался своим пребыванием в этих двух городах. Моя девушка тоже приезжала смотреть Минск, нам все очень нравилось», — добавил он.
В июле канадец подписал двухлетний контракт с «Автомобилистом». В этом сезоне 27-летний нападающий провел 39 матчей в КХЛ, отметившись 4 голами и 6 результативными передачами.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Спартак
|44
|26
|18
|57
|5
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|6
|Северсталь
|45
|27
|18
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|45
|20
|25
|48
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|44
|17
|27
|39
|11
|Сочи
|44
|13
|31
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|47
|29
|18
|63
|2
|Сал. Юлаев
|44
|29
|15
|60
|3
|Ак Барс
|44
|28
|16
|58
|4
|Металлург Мг
|46
|28
|18
|58
|5
|Автомобилист
|44
|25
|19
|56
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|45
|20
|25
|47
|8
|Сибирь
|44
|19
|25
|43
|9
|Лада
|44
|18
|26
|42
|10
|Нефтехимик
|45
|14
|31
|40
|11
|Амур
|46
|10
|36
|25
|12
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|16.01
|12:00
|
Амур – Ак Барс
|5 : 4
|16.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|4 : 2
|16.01
|18:00
|
Лада – Торпедо
|2 : 3
|16.01
|19:30
|
СКА – Северсталь
|- : -