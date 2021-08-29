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Форвард «Автомобилиста» Макеев: «Весь хоккейный мир ждет, продолжит ли Дацюк карьеру»

11:52
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Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев в интервью «СЭ» рассказал об игре в одной тройке с Павлом Дацюком.

Алексей Макеев.Как построить карьеру в закрытом городе и заиграть в топ-клубе КХЛ? Интервью снайпера из Новоуральска

— Как в прошлом сезоне пришли к вашему сочетанию с Павлом Дацюком и Анатолием Голышевым?

— Это было усмотрение тренерского штаба. Сборы мы начинали в других сочетаниях, потом нас объединили в одну тройку. Получилось неплохо. Нашли хорошую «химию», но потом пошли травмы и что-то разладилось.

— Не смущало слышать мнения, что это именно Павел прокачивает вас с Анатолием?

— Нет, как такое может смущать? Мы дополняли друг друга, но Павел Валерьевич — это Павел Валерьевич. Волшебство, магия и так далее. С ним мы играли в удовольствие.

— Наглядный пример магии Дацюка — два гола с неудобной руки «Трактору» в прошлом сезоне.

— Павел Валерьевич — уникальный человек. Никто так не бросает в мире с неудобной руки, как он. Не устаешь восхищаться от его голов.

— У него практически прямой загиб. Пробовали сыграть его клюшкой?

— Нет, не пробовал. Даже не представляю, как можно играть такой клюшкой. Только он знает рецепты, как ей бросать.

— Билл Питерс рассказывал, что на прошлой неделе Павел тренировался с командой. Он по-прежнему бегает быстрее остальных?

— Ха-ха. Павел Валерьевич, конечно, быстрый игрок. Он тренировался с командой в общей группе. На мой взгляд, он в хорошей форме. Ждем его решения. Весь Екатеринбург и хоккейный мир ждет, продолжит ли он карьеру.

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Михаил Скрыль все материалы автора

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