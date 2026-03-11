Форвард «Автомобилиста» Кизимов о симуляции Паника из «Локомотива»: «Когда ты так валяешься, это не хоккей»

Нападающий «Автомобилиста» Семен Кизимов прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ и раскритиковал форварда железнодорожников Рихарда Паника за симуляцию.

— Хорошая игра уровня плей-офф, немного проспали первый период, но потом выровняли игру, — сказал Кизимов. — Повели в счете и ждали ошибок соперника.

— Сегодня «Автомобилист» одержал седьмую победу подряд. За счет чего команде удалось прибавить перед плей-офф?

— Давайте отложим этот вопрос, потому что когда обсуждаешь эти серии, потом начинают идти поражения (смеется).

— Как скамейка отреагировала на момент между Горбуновым и Паником в конце второго периода?

— Негативно, потому что такие стычки сплошь и рядом, но когда ты так валяешься, то это уже не хоккей. Это плохой эпизод, не красит хоккей.

— Следите ли за таблицей? Или, может, уже начинаете готовиться к «Салавату Юлаеву»?

— Нет, не следим. Мы уже, как я понял, вряд ли куда-то сдвинемся, но на нас могут выйти многие. Выбирать смысла нет: все команды сильные по-своему, поэтому нужно готовится на любой коллектив.

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