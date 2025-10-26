Форвард «Автомобилиста» Голышев забросил первую шайбу после дисквалификации

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев отличился в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:7).

30-летний хоккеист забил гол в третьем периоде с передачи Дмитрия Юдина и Максима Денежкина. Для Голышева этот матч стал вторым после отбытия дисквалификации.

23 апреля стало известно, что Голышев сдал положительный тест на допинг после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ-2024/25. В организме у форварда был обнаружен псевдоэфедрин. В сентябре хоккеиста дисквалифицировали на полгода с момента обнаружения запрещенного вещества. Срок наказания истек 18 октября.