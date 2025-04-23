Форвард «Автомобилиста» Голышев отстранен от участия в матчах КХЛ из-за положительной допинг-пробы

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев отстранен от участия в матчах КХЛ из-за положительного допинг-теста, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

«КХЛ не имеет права разглашать личные данные игроков, поступающие в рамках взаимодействия с РУСАДА. По состоянию на 23.04.2025 можем сообщить, что лига уведомлена о нахождении в допинг-пробе игрока «Автомобилиста» запрещенной субстанции. В соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами лига исполнила решение РУСАДА, хоккеист до выяснения всех обстоятельств отстранен от участия в чемпионате КХЛ», — приводит ТАСС текст заявления пресс-службы лиги.

В среду, 23 апреля стало известно, что Голышев сдал положительный тест на допинг после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ-2024/25. Как сообщал «СЭ», в пробе нападающего обнаружили запрещенное вещество псевдоэфедрин. Хоккеисту может грозить дисквалификация на срок до 4 лет.

Голышев выступает за «Автомобилист» с 2012 года. В сезоне-2024/25 он набрал 36 (13+23) очков в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 2 (1+1) очка в 7 играх плей-офф.