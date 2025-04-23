Форвард «Автомобилиста» Голышев отстранен от участия в матчах КХЛ из-за положительной допинг-пробы
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев отстранен от участия в матчах КХЛ из-за положительного допинг-теста, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КХЛ.
«КХЛ не имеет права разглашать личные данные игроков, поступающие в рамках взаимодействия с РУСАДА. По состоянию на 23.04.2025 можем сообщить, что лига уведомлена о нахождении в допинг-пробе игрока «Автомобилиста» запрещенной субстанции. В соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами лига исполнила решение РУСАДА, хоккеист до выяснения всех обстоятельств отстранен от участия в чемпионате КХЛ», — приводит ТАСС текст заявления пресс-службы лиги.
В среду, 23 апреля стало известно, что Голышев сдал положительный тест на допинг после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ-2024/25. Как сообщал «СЭ», в пробе нападающего обнаружили запрещенное вещество псевдоэфедрин. Хоккеисту может грозить дисквалификация на срок до 4 лет.
Голышев выступает за «Автомобилист» с 2012 года. В сезоне-2024/25 он набрал 36 (13+23) очков в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 2 (1+1) очка в 7 играх плей-офф.
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|29
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|40
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|25
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|22
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|Амур
|68
|18
|50
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|12
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|14
|54
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|Счет в серии
|
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0 - 0
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Динамо М - Ак Барс
|4 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|4 - 1
|
Локомотив - Авангард
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|
Сал. Юлаев - Спартак
|4 - 3
|1/8 финала
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Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
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|
Динамо М - СКА
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|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Автомобилист - Ак Барс
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|
Спартак - Северсталь
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|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|23.04
|17:00
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Сал. Юлаев – Спартак
|3 : 2
|23.04
|19:30
|
Локомотив – Авангард
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