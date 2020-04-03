Форвард «Автомобилиста» Голышев: «Через год перееду в Нью-Йорк в «Айлендерс»

Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал, что в следующем году перейдет в клуб НХЛ «Айлендерс». При этом нападающий пообещал выкладываться в предстоящем сезоне в составе екатеринбуржцев.

— Сейчас бы в НХЛ играли, но подписали контракт с «Автомобилистом».

— Наверное, я сейчас бы дома сидел, как и все.

— Но в Америке.

— Признаюсь, что уже сейчас я занят поиском дома в Нью-Йорке, куда перееду через год. Смотрю варианты не только с ним, но и с арендой большой машины. У меня контракт с «Автомобилистом» «2+2», но я уже сейчас все решил. Мне в этом году звонили из «Айлендерс», они были не слишком впечатлены моей игрой в начале чемпионата, но потом их оценки изменились. Но это не значит, что я не буду стараться ради «Автомобилиста» в следующем сезоне. Сделаю все, чтобы принести пользу клубу. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью Голышева