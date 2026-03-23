Спронг забросил первую шайбу в плей-офф КХЛ-2025/26

«Автомобилист» забросил первую шайбу в плей-офф КХЛ сезона-2025/26.

Это произошло в первом матче серии первого раунда против «Салавата Юлаева». На 23-й секунде второго периода отличился форвард Даниэль Спронг.

29-летний нидерландец в регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 провел 23 матча за «Автомобилист» и набрал 33 (18+15) очка.