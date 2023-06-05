Форвард «Авангарда» Ткачев рассказал, за что его вывели из состава в начале сезона
Нападающий «Авангарда» Владимир Э. Ткачев в эксклюзивном интервью «СЭ» пролил свет на ситуацию, случившуюся в начале сезона-2022/23, когда омская команда потерпела на старте шесть поражений подряд.
— В начале прошлого сезона у вас возникло недопонимание с Дмитрием Рябыкиным. Все закончилось тем, что вас убрали из состава.
— Так я же очки не набирал.
— Но конфликт был.
— Не было. В том смысле, что я ему не грубил, никогда с тренером не ругался.
— Так вы вообще ни с кем не ругаетесь.
— Но конфликт — это взаимные претензии, а у нас с Дмитрием Рябыкиным никаких скандалов не было. Вполне вероятно, что я действительно не показывал свой лучший хоккей.
— Я слышал, что вас хотели сделать форвардом оборонительного плана.
— Это немного не так. Но команда проигрывала и, возможно, посчитали, что я один из главных виновников неудач.
— Но это было не так?
— Сложности возникли из-за того, что мне никак не могли найти место в составе. Начинал в тройке с Алексом Бродхерстом и Арсением Грицюком. Затем меня переставили к Корбану Найту и Риду Буше. Помню, что первый выезд у нас был Балашиха — Минск — Санкт-Петербург. Первую игру мы вышли с Бродхерстом, в Минске я уже играл с Найтом. С «Динамо» все было неплохо, да, проиграли, но наше звено забросило две шайбы из трех. Затем была поездка в Санкт-Петербург, где мы проиграли, и наше звено снова разбили. Искали варианты, плюс шли поражения, надо было что-то менять.
— Плохо, когда так быстро делают выводы.
— Я считаю, что надо было чуть потерпеть. Все-таки необходимо было притереться к партнерам, а когда есть сыгранность, то качество становится лучше. Но тренеры посчитали иначе.
— Вы обрадовались, когда Дмитрия Рябыкина убрали?
— Нет, что вы. Он попал в тяжелую ситуацию, «Авангард» много играл на выезде, и было много поражений. Но ведь не тренер только виноват в неудачах.
— С Михалом Кравецом все наладилось.
— Мне очень понравилось с ним работать. Очень позитивные впечатления. Хорошо, что он остался в команде, весьма сильный тренер. Я бы с ним еще поработал вместе.
— А как вы отнеслись к тому, что его едва не уволили в середине сезона?
— Да я не знал про это.
— Все знали, кроме вас.
— Нет, когда начались собрания, то я, естественно, узнал. Но мне показалось странным, что это тема вообще поднималась. Команда попала в зону плей-офф, шла достаточно неплохо, и вдруг разговоры об отставке.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3