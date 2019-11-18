«Что делает Широков!» Форвард «Авангарда» забил обалденный гол «финтом Кучерова»

Во втором периоде матча «Авангард» — «Салават Юлаев» форвард хозяев Сергей Широков забросил красивую шайбу. Убежав один на один с Юхой Метсола, нападающий убрал вратаря при помощи ложного движения клюшкой в сторону и при этом не трогал шайбу. В последнее время этот финт стал широко известен из-за использования его лучшим бомбардиром прошлого регулярного чемпионата НХЛ Никитой Кучеровым.