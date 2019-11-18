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«Что делает Широков!» Форвард «Авангарда» забил обалденный гол «финтом Кучерова»

20:46
Сергей Широков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Сергей Широков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Во втором периоде матча «Авангард» — «Салават Юлаев» форвард хозяев Сергей Широков забросил красивую шайбу. Убежав один на один с Юхой Метсола, нападающий убрал вратаря при помощи ложного движения клюшкой в сторону и при этом не трогал шайбу. В последнее время этот финт стал широко известен из-за использования его лучшим бомбардиром прошлого регулярного чемпионата НХЛ Никитой Кучеровым.

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