Форвард "Авангарда" о падении Моуринью: "Ничего смешного"



Нападающий "Авангарда" Михаил Фисенко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА​ (2:0).Напомним, что перед стартом игры гость встречи португальский футбольный тренер Жозе Моуринью​ упал на символическом вбрасывании.

– Что произошло в эпизоде с Алексеем Бывальцевым?

– Я не видел Бывальцева. Он развернулся в мою сторону. Об мое плечо ударился. Я постарался уйти, но как-то не очень получилось. Там не было никакого умысла. Я выбежал на смену. Помню, что он был спиной ко мне, развернулся, а я побежал открываться. Обязательно напишу ему, извинюсь.

– Команду изначально, наверное, и просили играть максимально жестко?

– Да. "Авангард" играл жестко. В тот хоккей, в который мы хотим играть. Готовимся к плей-офф. С такими командами моделируешь этот плей-офф. Стараемся везде прессинговать, не давать времени сопернику.

– Сил хватит так бегать?

– Как видите – мы весь матч провели на одном уровне.

– Жозе Моуринью повеселил?

– Ничего смешного. Обычный момент. Человек поскользнулся. И мы, конечно, не злорадствовали. Мы были счастливы, что он посетил Балашиху. И сожалели об этом происшествии. Кроме восхищения – ничего к этому человеку не испытываем.

– Нужно ли приглашать футбольных тренеров на хоккей?

– Почему нет? Я хожу на футбол, знаю многих футболистов. Мы все в спорте, нам есть что обсудить. Много общего.

– А за кого болеете?

– "Милан". (Игорь Еронко)

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