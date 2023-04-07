Найт: «Авангарду» хочется сотворить историю. Мы отдадим все, чтобы одержать победу в Казани»

Форвард «Авангарда» Корбэн Найт подвел итоги четвертого матча финала Восточной конференции против «Ак Барса» (0:1).

«Матчи против «Ак Барса» всегда являются очень сложными и небогатыми на голы, поэтому получились боевые 60 минут. Упускать преимущество за пять с половиной минут до конца основного времени — это обидно и нельзя такое допускать. В этой игре так же не сумели реализовать «5 на 3», хотя у нас лучшее большинство в лиге и мы этим очень гордимся. Конечно, такими моментами надо пользоваться, и очень жаль, что это сделать не удалось», — приводит «РБ Спорт» слова Найта.

Также он заявил, что «Авангард» хочет сотворить историю в текущем плей-офф КХЛ.

«Конечно, хочется сотворить историю, и у нас для этого есть отличная возможность. Мы выложимся на все сто процентов в Казани и отдадим все, чтобы одержать победу», — добавил хоккеист.

На данный момент счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу казанского клуба. Пятая игра серии пройдет 9 апреля в Казани. Начало — в 17.00 по московскому времени.