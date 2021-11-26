Нападающий «Авангарда» Корбан Найт прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:5)

«Сегодня мы хорошо начали, быстро забили два гола. А потом забуксовали, перестали давить. «Сибирь» здорово действовала на своем льду, заряжалась энергией трибун. Это хорошая команда, играющая на высоких скоростях. Думаю, мы снизили давление, и они этим воспользовались. Они играли просто, доставляли шайбу до ворот. Если посмотреть на их голы, они не были какими-то сверхъестественными, напротив, все сделано просто и эффективно», — цитирует Найта официальный сайт «Авангарда».

«Авангард» занимает пятое место в таблице Восточной конференции (40 очков), «Сибирь» идет на шестой строчке (36 очков).