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Форвард «Авангарда» Найт — о «Сибири»: «Хорошая команда, играющая на высоких скоростях»

Форвард «Авангарда» Найт оценил игру «Сибири» после поражения в КХЛ
19:56
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Нападающий «Авангарда» Корбан Найт прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:5)

«Сегодня мы хорошо начали, быстро забили два гола. А потом забуксовали, перестали давить. «Сибирь» здорово действовала на своем льду, заряжалась энергией трибун. Это хорошая команда, играющая на высоких скоростях. Думаю, мы снизили давление, и они этим воспользовались. Они играли просто, доставляли шайбу до ворот. Если посмотреть на их голы, они не были какими-то сверхъестественными, напротив, все сделано просто и эффективно», — цитирует Найта официальный сайт «Авангарда».

«Авангард» занимает пятое место в таблице Восточной конференции (40 очков), «Сибирь» идет на шестой строчке (36 очков).

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/43790/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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