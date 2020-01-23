Форвард «Авангарда» Макмиллан дисквалифицирован за атаку судьи, это третий случай за два дня

КХЛ дисквалифицировала на два матча нападающего «Авангарда» Брэндона Макмиллана. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Сообщается, что инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (2:1 Б).

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Авангарда» Брэндона Макмиллана наказание по п.1.31. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Умышленно хватает, трогает, отталкивает, толкает, совершает подножку против судьи), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в официальном сообщении лиги.

Это третье подобное наказание за последние два дня. Ранее за атаку арбитра были дисквалифицированы защитник «Амура» Максим Игнатович и форвард нападающий «Динамо» (Рига) Андрис Джериньш.