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Форвард «Авангарда» Каблуков забросил шайбу впервые за 121 матч. Безголевая серия составила более 2 лет

21:13
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Форвард «Авангарда» Илья Каблуков отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита». Его команда ведет 2:1 по ходу третьего периода.

Каблуков забил впервые за 121 матч. Серия без голов составила два года, два месяца и 11 дней.

В последний раз Каблуков забрасывал шайбу в ворота 14 ноября 2018 года в составе СКА, когда его команда играла против «Адмирала»

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