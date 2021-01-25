Форвард «Авангарда» Каблуков забросил шайбу впервые за 121 матч. Безголевая серия составила более 2 лет

Форвард «Авангарда» Илья Каблуков отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита». Его команда ведет 2:1 по ходу третьего периода.

С передач Зернова и Ковальчука Илья Каблуков прерывает безголевую серию! pic.twitter.com/VsoO2ODZE9 — ХК Авангард (@hcavangardomsk) January 25, 2021

Каблуков забил впервые за 121 матч. Серия без голов составила два года, два месяца и 11 дней.

В последний раз Каблуков забрасывал шайбу в ворота 14 ноября 2018 года в составе СКА, когда его команда играла против «Адмирала»